На подконтрольном боевикам "ДНР" участке границы с РФ стреляли из зенитно-ракетного комплекса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Миссия ОБСЕ зафиксировала работу зенитно-ракетного комплекса “Оса” вблизи подконтрольного боевикам “ДНР” участка украинско-российской границы. ЗРК увидел беспилотник СММ дальнего радиуса действия, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Ракетный комплекс находился вблизи неподконтрольного Украине поселка Житенко в Донецкой области. Населенный пункт расположен в 70 километрах от Донецка к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с РФ.
В миссии отмечают, что ранее на этом участке были зафиксированы автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее.
По оценке наблюдателей, у комплекса работал двигатель, а сам ЗРК функционировал. СММ ОБСЕ также опубликовала видео работы данного ЗРК.