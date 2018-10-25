Хуг: миссия ОБСЕ не увидела "прямых доказательств" присутствия РФ на Донбассе

“Однако мы видели конвои, которые въезжают и выезжают из Украины по грунтовым дорогам ночью в местах, где нет пунктов пропуска на границе”, — добавил он. По словам Александра Хуга, СММ ОБСЕ зафиксировала на видео подобный инцидент и обнародовала его.

“Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение”, — отметил заместитель главы миссии. Также он добавил, что некоторые боевики, которых брали в плен украинские солдаты, признавались, что они являются российскими военнослужащими и воюют на Донбассе во время ротации.

Кроме того, Хуг подтвердил, что наблюдатели ОБСЕ видели людей с российскими опознавательными знаками, однако, по его мнению, одежду с такими пометками “можно купить где-либо”.

Напоминаем, миссия ОБСЕ зафиксировала работу зенитно-ракетного комплекса “Оса” вблизи подконтрольной боевикам “ДНР” участка российско-украинской границы. ЗРК увидел беспилотник СММ дальнего радиуса действия.