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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116938 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155401 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148360 просмотра

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Хуг: миссия ОБСЕ не увидела "прямых доказательств" присутствия РФ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15216 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела “прямых доказательств” российского вмешательства в Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на заявление главы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга американскому политическому изданию Foreign Policy.

“Однако мы видели конвои, которые въезжают и выезжают из Украины по грунтовым дорогам ночью в местах, где нет пунктов пропуска на границе”, — добавил он. По словам Александра Хуга, СММ ОБСЕ зафиксировала на видео подобный инцидент и обнародовала его.

“Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение”, — отметил заместитель главы миссии. Также он добавил, что некоторые боевики, которых брали в плен украинские солдаты, признавались, что они являются российскими военнослужащими и воюют на Донбассе во время ротации.

Кроме того, Хуг подтвердил, что наблюдатели ОБСЕ видели людей с российскими опознавательными знаками, однако, по его мнению, одежду с такими пометками “можно купить где-либо”.

Напоминаем, миссия ОБСЕ зафиксировала работу зенитно-ракетного комплекса “Оса” вблизи подконтрольной боевикам “ДНР” участка российско-украинской границы. ЗРК увидел беспилотник СММ дальнего радиуса действия.

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