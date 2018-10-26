З інтерв'ю Хуга видалили слова про відсутність доказів присутності РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Видання Foreign Policy видалило з інтерв'ю заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі, передає УНН.
“У попередній версії (інтерв'ю - ред.) Хуг заявляв, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності РФ на Донбасі. Ми видалили ці слова, оскільки вони не відображали того, що малось на увазі”, — йдеться у коментарі видання до інтерв’ю, датованому 25 жовтня.
А.Хуг, як вказало видання, продовжує наводити факти та спостереження, зафіксовані спостерігачами місії на Донбасі.
Як повідомляв УНН, раніше Foreign Policy опублікувала інтерв’ю з А.Хугом, в якому він заявляв, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі.