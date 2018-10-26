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З інтерв'ю Хуга видалили слова про відсутність доказів присутності РФ на Донбасі

З інтерв'ю Хуга видалили слова про відсутність доказів присутності РФ на Донбасі

Київ • УНН

 • 21035 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Видання Foreign Policy видалило з інтерв'ю заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі, передає УНН.

“У попередній версії (інтерв'ю - ред.) Хуг заявляв, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності РФ на Донбасі. Ми видалили ці слова, оскільки вони не відображали того, що малось на увазі”, — йдеться у коментарі видання до інтерв’ю, датованому 25 жовтня.

А.Хуг, як вказало видання, продовжує наводити факти та спостереження, зафіксовані спостерігачами місії на Донбасі.

Як повідомляв УНН, раніше Foreign Policy опублікувала інтерв’ю з А.Хугом, в якому він заявляв, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі.

Українські Національні Новини

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