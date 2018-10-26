Из интервью Хуга удалили слова об отсутствии доказательств присутствия РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Издание Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга слова о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе, передает УНН.
"В предыдущей версии (интервью - ред.) Хуг заявлял, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия РФ на Донбассе. Мы удалили эти слова, поскольку они не отражали того, что имелось в виду", - говорится в комментарии издания к интервью, датированном 25 октября.
А.Хуг, как указало издание, продолжает приводить факты и наблюдения, зафиксированные наблюдателями миссии на Донбассе.
Как сообщал УНН, ранее Foreign Policy опубликовала интервью с А.Хугом, в котором он заявлял, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.