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8 марта, 13:20 • 112063 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 120110 просмотра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159166 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149723 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139048 просмотра

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Из интервью Хуга удалили слова об отсутствии доказательств присутствия РФ на Донбассе

Из интервью Хуга удалили слова об отсутствии доказательств присутствия РФ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 21034 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Издание Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга слова о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе, передает УНН.

"В предыдущей версии (интервью - ред.) Хуг заявлял, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия РФ на Донбассе. Мы удалили эти слова, поскольку они не отражали того, что имелось в виду", - говорится в комментарии издания к интервью, датированном 25 октября.

А.Хуг, как указало издание, продолжает приводить факты и наблюдения, зафиксированные наблюдателями миссии на Донбассе.

Как сообщал УНН, ранее Foreign Policy опубликовала интервью с А.Хугом, в котором он заявлял, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.

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