Климкин прокомментировал очередную "коммуникационную беду" Хуга
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг в своих заявлениях не может выходить за формальные рамки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя на своей странице в Facebook слова Хуга о том, что он не признал РФ агрессором, передает УНН.
“Александр Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную беду. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно”, — заявил Климкин.
По словам министра, “беда” произошла прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки — не имеет права давать никаких политических оценок и говорить “от себя”.
Отметим, ранее во время выступления на одном из телеканалов бывший заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине на вопрос журналиста “считаете ли вы Россию агрессором?” ответил: “нет”.
В то же время он признал, что миссия обнаружила на Донбассе кадровых военных из России.
“И все равно, это не оправдание. Ведь даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо „пророссийских“ интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ”, - написал Климкин.
Он подчеркнул, что спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен, а российские оккупанты всячески препятствуют их работе.
“Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо”, — добавил дипломат.
Как сообщал УНН, в октябре издание Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором было заявление о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.
Позже Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга указанные слова, поскольку они не “отражали того, что имелось в виду”.