Климкин прокомментировал очередную "коммуникационную беду" Хуга

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывший заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг в своих заявлениях не может выходить за формальные рамки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя на своей странице в Facebook слова Хуга о том, что он не признал РФ агрессором, передает УНН.