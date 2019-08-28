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Кличко: я підтримую нововведення щодо обов’язкової вакцинації у школах та садочках

Кличко: я підтримую нововведення щодо обов’язкової вакцинації у школах та садочках

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко власним прикладом показав, що щеплення робити необхідно. І заявив, що підтримує обов’язкову вакцинацію за Національним календарем учнів шкіл та вихованців дитсадків, передає УНН.

Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району столиці.

"Хочу ще раз нагадати, що в міських клініках вакцинування безкоштовне, якщо ви підписали декларацію із сімейним лікарем. Ви не витратите багато часу, щоб зробити щеплення. Це турбота про власне здоров’я і здоров’я людей, які поруч, - зазначив мер. - Власним прикладом я сьогодні показую, наскільки це важливо. І для дітей, і для дорослих. І перед початком нового навчального року звертаюся до всіх батьків: не нехтуйте Календарем щеплень, попіклуйтеся про найдорожче - здоров’я своїх дітей", - підкреслив Кличко.

Мер столиці нагадав, що існує закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Одна зі статей якого забороняє відвідувати заклади для дітей, якщо дитина не вакцинована через відмову. У 2019 році Верховний суд України чітко протрактував цю статтю, і зазначив, що вона не суперечить праву на освіту.

"Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу здоров’я і життя інших громадян. Тож хочу наголосити: я підтримую нововведення щодо обов’язкової вакцинації у школах та садочках. Бо здоров’я наших дітей - головний пріоритет", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про розповсюдження захворювань, влада Києва обмежуватиме доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечуватиме їх право на дистанційну освіту.

Профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти і медицини опрацювати комунікаційну форму інформування киян про необхідність вакцинації.

Вакцинація є необхідним заходом для убезпечення себе та своїх близьких від низки захворювань, у тому числі кору, правця, дифтерії та інших, зазначили в КМДА.

Станом на кінець серпня у Києві зареєстрували майже 5,5 тисяч випадків захворювання на кір. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Серед тих, хто захворів на кір, нещеплені - 2105 пацієнтів (38,3%) та не мали даних про щеплення – 2842 пацієнтів (51,7 %).

Протягом звітного періоду зареєстровано 2 летальних випадки від ускладнень кору у мешканців Дарницького та Дніпровського районів, у яких були відсутні дані про щеплення.

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