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Кличко: я поддерживаю нововведение об обязательном вакцинации в школах и садиках

Кличко: я поддерживаю нововведение об обязательном вакцинации в школах и садиках

Киев  •  УНН

 • 8599 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко собственным примером показал, что прививки делать необходимо. И заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учащихся школ и воспитанников детских садов, передает УНН.

Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

"Хочу еще раз напомнить, что в городских клиниках вакцинации бесплатное, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом, - отметил мэр . - Собственным примером я сегодня показываю, насколько это важно. и для детей, и для взрослых. и перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей ", - подчеркнул Кличко .

Мэр столицы напомнил, что существует закон Украины о защите населения от инфекционных болезней. Одна из статей которого запрещает посещать учреждения для детей, если ребенок не вакцинирован через отказ. В 2019 году Верховный суд Украины четко протрактував статью, и отметил, что она не противоречит праву на образование.

"Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение об обязательном вакцинации в школах и садах. Ибо здоровье наших детей - главный приоритет", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшение статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование.

Профильная комиссия КГГА приняла решение поручить департаментам образования и медицины проработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Вакцинация является необходимой мерой для обеспечения безопасности себя и своих близких от ряда заболеваний, в том числе кори, столбняка, дифтерии и других, отметили в КГГА.

По состоянию на конец августа в Киеве зарегистрировали почти 5500 случаев заболевания корью. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди заболевших корью, не привитые - 2105 пациентов (38,3%) и не имели данных о прививках - 2842 пациентов (51,7%).

В течение отчетного периода зарегистрировано 2 летальных случая от осложнений кори у жителей Дарницкого и Днепровского районов, в которых отсутствовали данные о прививках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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