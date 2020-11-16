Кличко: уряд має розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу

"Так, (карантин вихідного дня – ред.) не ідеальний варіант. І є багато питань. Але з такою динамікою розповсюдження вірусу, медична система вже невдовзі не впорається з такою кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун. Щоб розірвати ланцюг захворюваності. Але, разом із тим, ми розуміємо, що дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу і підприємств. Бо люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд має невідкладно розробити і запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу", – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що Київ такий комплекс заходів для підтримки малого і середнього бізнесу запровадив у березні. І зараз місто перегляне можливості: що ще може зробити для підтримки бізнесу і збереження робочих місць.

"Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу...", – сказав Кличко.

Як повідомлялося, Президент України заявив, що у Кабінеті міністрів України мають засинати та прокидатися з питанням, де знайти гроші, та як допомогти бізнесу пережити шість днів “карантину вихідного дня”.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що у столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 879 осіб, загалом захворіли з початку пандемії понад 51 тисяча.