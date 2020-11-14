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Уряд має вирішити, як допомогти бізнесу під час карантину — Зеленський

Уряд має вирішити, як допомогти бізнесу під час карантину — Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінеті міністрів України мають засинати та прокидатися з питанням, де знайти гроші та як допомогти бізнесу пережити шість днів “карантину вихідного дня”. Про це у своєму влозі заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Я постійно розмовляю з прем’єр-міністром та урядом, вони мають засинати та прокидатися з одним питанням — де знайти гроші та як допомогти бізнесу пережити ці дні. Не закритися, не звільняти людей, вистояти — це головна задача. Уряд має зробити все, щоб ці 6 днів не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня — це можливість уникнути повного локдауну.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня.

Українські Національні Новини

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