Уряд має вирішити, як допомогти бізнесу під час карантину — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінеті міністрів України мають засинати та прокидатися з питанням, де знайти гроші та як допомогти бізнесу пережити шість днів “карантину вихідного дня”. Про це у своєму влозі заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Я постійно розмовляю з прем’єр-міністром та урядом, вони мають засинати та прокидатися з одним питанням — де знайти гроші та як допомогти бізнесу пережити ці дні. Не закритися, не звільняти людей, вистояти — це головна задача. Уряд має зробити все, щоб ці 6 днів не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня — це можливість уникнути повного локдауну.
Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня.