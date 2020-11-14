Зеленський: карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного локдауну

"Це можна підтримувати, або не підтримувати, але не можна не розуміти чому саме таке рішення було прийнято. У нас щодня новий рекорд, понад 12 тисяч захворілих на день. Потрібно збити динаміку зростання кількості захворівших і наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться оберати, кого лікувати. Як зменшити зростання? Ідеальних інструментів для цього я вважаю не існує, є болючий та ще болючіший", - сказав Зеленський.

Він навів приклади Франція, Німеччина, де вводять повні локдауни.

"Не на суботу та неділю, а на весь тиждень і це ще гірше для бізнесу та економіки ніж "карантин вихідного дня". Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття, якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися. Фактично мова йде про 6 неробочих днів, уявіть собі 6 днів. Так, окремі сфери бізнесу понесуть втрати, уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки і це буде справедливо, окремі до речі вже існують та діють, але цього недостатньо", - розповів Зеленський.

За його словами, він постійно розмовляє з прем'єр-міністром та урядом на тему підтримки бізнесу.

"Вони мають засинати та прокидатися з одним питанням - де знайти гроші та як допомогти бізнесу пережити ці дні. Не закритися, не звільняти людей, вистояти – це головна задача. Уряд має зробити все, щоб ці 6 днів не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу. Давайте відверто: є гроші та бізнес, а є здоров’я та життя людей, жорстке, неприємне питання, але воно стоїть. Чи хтось рахував втрати, якщо в кіно, або в ресторани взагалі не буде кому ходити", - сказав Зеленський.

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Президент зауважив, що буде карантин вихідного дня ефективним, чи ні, залежить не від роздумів в соціальних мережах, а від спільної взаємодії бізнесу та влади, як центральної, так і місцевої.

"Але на жаль у деяких мерів, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони не думають про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі, а ми робимо не прості та інколи непопулярні кроки, тому що боремося не за рейтинги особисті, а за життя українців…Якщо будемо реально дотримуватися карантину на вихідні буде головний результат, ми уникнемо повного локдауну , у нас є такий шанс. Але якщо продовжимо грати в добрих поліцейських на місцях, не виконувати рішення уряду, і відзначати це грандіозним концертом на площі міста, продовжимо не вірити в COVID-19 і будемо ковідатеїстами…тоді я впевнений програємо всі ми...вся Україна", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти "карантин вихідного дня".

Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.