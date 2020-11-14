Локдаун вихідного дня: у Зеленського планують нараду з мерами через порушення карантину

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Офісі Президента України обговорюють можливість проведення наради з мерами міст через порушення рішення Кабінету міністрів України про карантин вихідного дня. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.

Так, наразі в Офісі Президента України обговорюється можливість проведення наради з мерами українських міст через порушення карантину вихідного дня.

Також, як зазначив співрозмовник УНН, в ОП вважають необхідним діалог між національною та регіональною владою.

Нагадаємо, влада Івано-Франківська відмовилася від карантину вихідного дня.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня. Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.

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