Локдаун выходного дня: у Зеленского планируют совещание с мэрами из-за нарушения карантина

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины обсуждают возможность проведения совещания с мэрами городов из-за нарушения решения Кабинета министров Украины о карантине выходного дня. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Так, в настоящее время в Офисе Президента Украины обсуждается возможность проведения совещания с мэрами украинских городов из-за нарушения карантина выходного дня.

Также, как отметил собеседник УНН, в ОП считают необходимым диалог между национальной и региональной властью.

Напомним, власти Ивано-Франковска отказались от карантина выходного дня.

Как сообщал УНН, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Накануне новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении "карантина выходного дня", не думают о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы.

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