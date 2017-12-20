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Київрада взялась за токсичний завод "Радикал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати створили тимчасову контрольну комісію щодо вивчення ситуації, яка склалася на території заводу “Радикал”, передає УНН.

Київрада взялась за токсичний завод "Радикал"

До складу тимчасової контрольної комісії увійшли представники усіх депутатських фракцій. Передбачається, що ТКК проаналізує фактично виконані заходи з ліквідації джерел забруднення на території ВАТ «Радикал». Також комісія має визначити пріоритетні дії щодо вирішення екологічних проблем протягом наступних двох років.

ВАТ “Радикал” було введено в експлуатацію в 1951 році. Товариство було монополістом на виробництво деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин. У липні 1996 року підприємство зупинили, але з порушенням виводу потужностей з експлуатації. Залишки хімічних речовин не було вивезено з підприємства, що створило складну екологічну ситуацію та загрозу здоров'ю мешканцям міста Києва.

“Сьогодні на території заводу знаходяться тисячі тонн токсичних речовин, які спричиняють негативний вплив на природне середовище, забруднюючи поверхневі та ґрунтові води, загрожуючи підземним водам. Також існує реальна загроза для здоров'я та життя людей, які тривалий час перебувають та працюють на недостатньо або зовсім неочищеній території колишнього заводу “Радикал”, - зазначив депутат Київради Олексій Новіков.

Рішення підтримали 71 депутат.

Нагадаємо, плачевну ситуацію в сфері токсичних відходів пов’язують з безконтрольністю і безвідповідальністю. Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо — в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають “паперовою” або віртуальною. Після такої “утилізації” небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким підприємства повинні будуть проходити обов’язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

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