Киевсовет взялся за токсический завод "Радикал"

В состав временной контрольной комиссии вошли представители всех депутатских фракций. Предполагается, что ТКК проанализирует фактически выполненые мероприятия по ликвидации источников загрязнения на территории ОАО «Радикал». Также комиссия должна определить приоритетные действия по решению экологических проблем в течение следующих двух лет.

ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не было вывезено с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.

"Сегодня на территории завода находятся тысячи тонн токсичных веществ, вызывающих негативное влияние на окружающую среду, загрязняя поверхностные и грунтовые воды, угрожая подземным водам. Также существует реальная угроза для здоровья и жизни людей, которые длительное время находятся и работают на недостаточно или совсем неочищенной территории бывшего завода "Радикал", - отметил депутат Киевсовета Алексей Новиков.

Решение поддержали 71 депутат.

Напомним, плачевную ситуацию в сфере токсичных отходов связывают с бесконтрольностью и безответственностью. Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.