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Китайський місяцехід "Юйту-2" знову увійшов в сплячий режим на зворотному боці Місяця

Китайський місяцехід "Юйту-2" знову увійшов в сплячий режим на зворотному боці Місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Китайський місяцехід “Юйту-2” призупинив роботу з вивчення зворотного боку Місяця і увійшов в сплячий режим. Про це повідомив Центр з дослідження Місяця і космічних програм Національного космічного управління КНР, пише УНН.

Як зазначається на офіційній сторінці організації в соціальній мережі WeChat, через півтори години після відключення “Юйту-2” сталася деактивація автоматичного посадкового модуля “Чаньє-4”. Протягом дев’ятої за рахунком місячної ночі, яка триває два земні тижні, китайське обладнання буде перебувати в стані очікування. Через два тижні, коли в цій частині Місяця знову зійде сонце, місяцехід продовжить виконувати поставлені перед ним завдання — аналізувати структуру ґрунту на наявність корисних копалин, заміряти рівень нейтронної радіації, випромінюваної зірками.

За даними центру, за час перебування на природному супутнику нашої планети “Юйту-2” подолав понад 284 метрів — за останні 14 днів він проїхав приблизно 15 метрів, після чого відправив на Землю 2,9 гігабайт даних.

Згідно офіційно поки не підтвердженими даними популярного наукового порталу “Кесюе цземі” (“Розкриті таємниці науки”) в мережі WeChat, днями цей самохідний апарат виявив на місячній поверхні “схожий на скло блискучий об’єкт, який за кольором значно відрізняється від ґрунту”.

Як передавав УНН, Індії не вдалося посадити на Місяць свій космічний апарат через втрату зв’язку.

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