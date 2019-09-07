Китайский луноход "Юйту-2" снова вошел в спящий режим на обратной стороне Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Китайский луноход “Юйту-2” приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР, пишет УНН.
Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, через полтора часа после отключения “Юйту-2” произошла деактивация автоматического посадочного модуля “Чанъэ-4”. В течение девятой по счету лунной ночи, которая длится две земные недели, китайское оборудование будет находиться в состоянии ожидания. Через две недели, когда в этой части Луны вновь взойдет солнце, луноход продолжит выполнять поставленные перед ним задачи — анализировать структуру грунта на наличие полезных ископаемых, замерять уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.
По данным центра, за время нахождения на естественном спутнике нашей планеты “Юйту-2” преодолел более 284 метров — за последние 14 дней он проехал примерно 15 метров, после чего отправил на Землю 2,9 гигабайта данных.
Согласно официально пока не подтвержденным данным популярного научного портала “Кэсюэ цземи” (“Раскрытые тайны науки”) в сети WeChat, на днях этот самоходный аппарат обнаружил на лунной поверхности “похожий на стекло блестящий объект, по цвету значительно отличающийся от грунта”.
Как сообщал УНН, Индии не удалось посадить на Луну свой космический аппарат из-за потери связи.