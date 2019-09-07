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Індії не вдалося посадити на Місяць свій космічний апарат через втрату зв'язку

Індії не вдалося посадити на Місяць свій космічний апарат через втрату зв'язку

Київ • УНН

 • 20655 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Спусковий апарат “Вікрам” індійської організації космічних досліджень (ISRO) втратив зв’язок із Землею при посадці на поверхню Місяця, повідомляє ISRO, передає УНН.

“Спуск посадкового модуля стався за планом. Нормальна продуктивність спостерігалася на висоті до 2,1 км. Згодом зв’язок між посадковим модулем і наземними станціями був втрачений”, — передає організація.

Посадка апарату планувалася на високій рівнині між двома місячними кратерами в районі Південного полюса, яку раніше ніколи не досліджували. Посадковий модуль повинен був доставити на поверхню місяцехід, призначений для вивчень мінералогічного складу поверхні супутника Землі.

Як повідомили в суботу журналістам фахівці Індійської організації космічних досліджень (ISRO), місію не можна назвати невдалою, оскільки орбітальний апарат буде діяти над Місяцем ще майже рік.

“Втрачено тільки 5% місії — посадковий модуль „Вікрам“ і місяцехід „Прагьян“, в той час як орбітальний апарат „Чандраян-2“ — залишилися 95% — успішно продовжує роботу на орбіті Місяця”, — сказав представник ISRO.

Співробітник космічного відомства зазначив, що місяцехід повинен був пропрацювати на супутнику Землі лише 14 днів, тоді як орбітальний апарат буде вивчати і фотографувати Місяць протягом декількох місяців. У тому числі “Чандраян-2”, як планується, зможе сфотографувати і надіслати в ISRO знімки втраченого апарату, що допоможе зрозуміти, що з ним сталося.

Watch Live : Landing of Chandrayaan2 on Lunar Surface https://t.co/zooxv9IBe2

— ISRO (@isro) September 6, 2019

Як передавав УНН, Індія запустила на Місяць ракету з орбітальною станцією і місяцеходом.

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