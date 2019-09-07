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Индии не удалось посадить на Луну свой космический аппарат из-за потери связи

Индии не удалось посадить на Луну свой космический аппарат из-за потери связи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спускаемый аппарат “Викрам” индийской организации космических исследований (ISRO) потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны, сообщает ISRO, передает УНН.

“Спуск посадочного модуля произошел по плану. Нормальная производительность наблюдалась на высоте до 2,1 км. Впоследствии связь между посадочным модулем и наземными станциями была потеряна”, — передает организация.

Посадка аппарата планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами в районе Южного полюса, которую ранее никогда не исследовали. Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луноход, предназначенный для изучений минералогического состава поверхности спутника Земли.

Как сообщили в субботу журналистам специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), миссию нельзя назвать неудачной, поскольку орбитальный аппарат будет действовать над Луной еще почти год.

“Потеряно только 5% миссии — посадочный модуль „Викрам“ и луноход „Прагьян“, в то время как орбитальный аппарат „Чандраян-2“ — оставшиеся 95% — успешно продолжает работу на орбите Луны”, — сказал представитель ISRO.

Сотрудник космического ведомства отметил, что луноход должен был проработать на спутнике Земли только 14 дней, тогда как орбитальный аппарат будет изучать и фотографировать Луну в течение нескольких месяцев. В том числе “Чандраян-2”, как планируется, сможет сфотографировать и прислать в ISRO снимки потерянного аппарата, что поможет понять, что с ним произошло.

Watch Live: Landing of Chandrayaan2 on Lunar Surface https://t.co/zooxv9IBe2

— ISRO (@isro) September 6, 2019

Как сообщал УНН, Индия запустила на Луну ракету с орбитальной станцией и луноходом.

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