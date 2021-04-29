Китай успішно запустив у космос основний модуль нової орбітальної станції

Деталі

Основний модуль "Тяньхе" на майбутню орбітальну станцію успішно вивела ракета "Чанчжен-5". Ракета-носій стартувала з космодрому Веньчан, а через 490 секунд вивела основний модуль на орбіту. На будівництво станції, за прогнозами розробників, має піти близько двох років. Сама вона пропрацює 10-15 років на низькій навколоземній орбіті на висоті від 340 км до 450 кілометрів.

Згідно з інформацією відомства, створення тримодульної станції має вкластися в 11 пусків у 2021-2022 роках: три запуски модулів, чотири запуски вантажних космічних кораблів і чотири запуски пілотованих космічних кораблів.

Відзначається, що в середині або в кінці травня з основним модулем буде зістикований вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-2", а в червні на станцію прибудуть три тайконавти на борту корабля "Шеньчжоу-12".

Як повідомляється, проект модульної орбітальної станції "Тяньгун" ("Небесний палац") є новим етапом розвитку китайської програми пілотованої космонавтики. Починаючи з 1990-х років, Китай запустив на орбіту пілотовані космічні кораблі "Шеньчжоу", а також дві експериментальні станції "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2".

Контекст

Раніше Китай анонсував запуск автоматичної міжпланетної станції (АМС) "Чан'е-6" в межах безпілотної місії дослідження Місяця в 2024 році.