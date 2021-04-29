Китай успешно запустил в космос основной модуль новой орбитальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В четверг Китай успешно запустил основной модуль "Тяньхэ" на будущую китайскую многомодульную орбитальную станцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Основной модуль “Тяньхаэ” на будущую орбитальную станцию успешно вывела ракета “Чанчжэн-5”. Ракета-носитель стартовала с космодрома Вэньчан, а через 490 секунд вывела основной модуль на орбиту. На постройку станции, по прогнозам разработчиков, должно уйти около двух лет. Сама она проработает 10-15 лет на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 километров.
Согласно информации ведомства, создание трехмодульной станции должно уложиться в 11 пусков в 2021-2022 годах: три запуска модулей, четыре запуска грузовых космических кораблей и четыре запуска пилотируемых космических кораблей.
Отмечается, что в середине или в конце мая с основным модулем будет состыкован грузовой космический корабль “Тяньчжоу-2”, а в июне на станцию прибудут три тайконавта на борту корабля “Шэньчжоу-12”.
Как сообщается, проект модульной орбитальной станции “Тяньгун” (“Небесный дворец”) является новым этапом развития китайской программы пилотируемой космонавтики. Начиная с 1990-х годов, Китай запустил на орбиту пилотируемые космические корабли “Шэньчжоу”, а также две экспериментальные станции “Тяньгун-1” и “Тяньгун-2”.
Контекст
Ранее Китай анонсировал запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Чанъэ-6" в рамках беспилотной миссии исследования Луны в 2024 году.