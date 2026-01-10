Кіпр заявив про гібридну атаку росії з використанням дезінформації проти президента

Влада Кіпру розслідує поширене в мережі X відео, яке ставить під сумнів прозорість фінансування передвиборчої кампанії президента Нікоса Христодулідеса. Правоохоронні органи та служби безпеки класифікують цей інцидент як організовану гібридну операцію, спрямовану на підрив репутації держави. Про це пише УНН.

Деталі

За даними джерел у службах безпеки, запис має характерні ознаки російської дезінформаційної кампанії "Двійник". Ця мережа з 2021 року використовує скоординовані методи маніпуляцій проти Франції, Німеччини, США та Ізраїлю.

рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро

Слідчі зазначають, що монтаж та озвучування відео були професійно розроблені для штучного посилення корупційного наративу.

Геополітичний контекст

Спецслужби вважають, що час публікації обраний не випадково і може бути спробою дестабілізації країни напередодні головування Кіпру в ЄС. Хоча росія розглядається як основне ймовірне джерело, влада перевіряє можливість запуску операції з інших локацій за аналогічними сценаріями.

Головною метою атаки називають підрив довіри до державних інституцій та завдання безпосередньої шкоди Республіці Кіпр на міжнародній арені.

Німеччина розглядає гібридні атаки рф як підготовку до прямого воєнного конфлікту