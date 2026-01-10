Кипр заявил о гибридной атаке россии с использованием дезинформации против президента
Власти Кипра расследуют видео в сети X, ставящее под сомнение финансирование кампании президента Никоса Христодулидиса. Правоохранители классифицируют это как гибридную операцию рф по дезинформации, направленную на подрыв репутации государства.
Детали
По данным источников в службах безопасности, запись имеет характерные признаки российской дезинформационной кампании "Двойник". Эта сеть с 2021 года использует скоординированные методы манипуляций против Франции, Германии, США и Израиля.
Следователи отмечают, что монтаж и озвучивание видео были профессионально разработаны для искусственного усиления коррупционного нарратива.
Геополитический контекст
Спецслужбы считают, что время публикации выбрано не случайно и может быть попыткой дестабилизации страны накануне председательства Кипра в ЕС. Хотя Россия рассматривается как основной вероятный источник, власти проверяют возможность запуска операции из других локаций по аналогичным сценариям.
Главной целью атаки называют подрыв доверия к государственным институтам и нанесение непосредственного ущерба Республике Кипр на международной арене.
