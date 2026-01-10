$42.990.27
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 14904 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 20954 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 21346 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18862 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18645 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13472 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13054 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9334 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13070 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
Кипр заявил о гибридной атаке россии с использованием дезинформации против президента

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Власти Кипра расследуют видео в сети X, ставящее под сомнение финансирование кампании президента Никоса Христодулидиса. Правоохранители классифицируют это как гибридную операцию рф по дезинформации, направленную на подрыв репутации государства.

Кипр заявил о гибридной атаке россии с использованием дезинформации против президента

Власти Кипра расследуют распространенное в сети X видео, которое ставит под сомнение прозрачность финансирования предвыборной кампании президента Никоса Христодулидеса. Правоохранительные органы и службы безопасности классифицируют этот инцидент как организованную гибридную операцию, направленную на подрыв репутации государства. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным источников в службах безопасности, запись имеет характерные признаки российской дезинформационной кампании "Двойник". Эта сеть с 2021 года использует скоординированные методы манипуляций против Франции, Германии, США и Израиля.

РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30.12.25, 04:49 • 15574 просмотра

Следователи отмечают, что монтаж и озвучивание видео были профессионально разработаны для искусственного усиления коррупционного нарратива.

Геополитический контекст

Спецслужбы считают, что время публикации выбрано не случайно и может быть попыткой дестабилизации страны накануне председательства Кипра в ЕС. Хотя Россия рассматривается как основной вероятный источник, власти проверяют возможность запуска операции из других локаций по аналогичным сценариям.

Главной целью атаки называют подрыв доверия к государственным институтам и нанесение непосредственного ущерба Республике Кипр на международной арене.

Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту05.01.26, 23:41 • 8692 просмотра

Степан Гафтко

