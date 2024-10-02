Кіпер розповів про чергову атаку рф на мирну Одещину: під прицілом митниця та харчова логістика
Київ • УНН
Вночі 2 жовтня рф атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено митний пункт пропуску та вантажівки з продовольством.
Вночі 2 жовтня російська армія атакувала Одещину дронами. Ціллю була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Це митний пункт пропуску, через який сотні тисяч людей проїжджають. Пошкодили пункт пропуску на вʼїзд. Це - умисний напад на цивільні пости, де перебувають наші люди. Це один дрон. Другий дрон пошкодив вантажівки, які перевозили харчі до України. Є поранений громадянин Туреччини, йому у лікарні надаються всі першочергову допомогу. Допомога надається усім постраждалим
Пункт пропуску наразі відремонтований і запущений в роботу, додав Кіпер.
Повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин — з 1:25 до 5:39. У Повітряних силах повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.
Нагадаємо
Дднями Кіпер мав зустріч з співголовою з міжнародної робочої групи з питань санкцій проти рф Майклом Макфолом. Кіпер проінформував Макфола щодо ситуації в регіоні, зокрема про російські обстріли, роботу портів, економічну та енергетичну ситуацію.
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