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Кіпер розповів про чергову атаку рф на мирну Одещину: під прицілом митниця та харчова логістика

Київ • УНН

 • 16730 перегляди

Вночі 2 жовтня рф атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено митний пункт пропуску та вантажівки з продовольством.

Кіпер розповів про чергову атаку рф на мирну Одещину: під прицілом митниця та харчова логістика

Вночі 2 жовтня російська армія атакувала Одещину дронами. Ціллю була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Це митний пункт пропуску, через який сотні тисяч людей проїжджають. Пошкодили пункт пропуску на вʼїзд. Це - умисний напад на цивільні пости, де перебувають наші люди. Це один дрон. Другий дрон пошкодив вантажівки, які перевозили харчі до України. Є поранений громадянин Туреччини, йому у лікарні надаються всі першочергову допомогу. Допомога надається усім постраждалим

- розповів він.

Пункт пропуску наразі відремонтований і запущений в роботу, додав Кіпер.

Повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин — з 1:25 до 5:39. У Повітряних силах повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.

Нагадаємо

Дднями Кіпер мав зустріч з співголовою з міжнародної робочої групи з питань санкцій проти рф Майклом Макфолом. Кіпер проінформував Макфола щодо ситуації в регіоні, зокрема про російські обстріли, роботу портів, економічну та енергетичну ситуацію.

Подякував за неоціненну допомогу та підтримку, яку США надають Україні з перших днів війни. Наголосив на необхідності подальшого надання додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту Одещини

- розповів Кіпер.

На Одещині ворог атакував припортову та прикордонну інфраструктуру дронами: поранено двох водіїв, один - іноземець02.10.24, 09:32 • 18965 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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