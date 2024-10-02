Кипер рассказал об очередной атаке рф на мирную Одесскую область: под прицелом таможня и пищевая логистика

Ночью 2 октября российская армия атаковала Одесскую область дронами. Целью была припортовая инфраструктура в Измаильском районе. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Это таможенный пункт пропуска, через который сотни тысяч людей проезжают. Повредили пункт пропуска на въезд. Это - умышленное нападение на гражданские посты, где находятся наши люди. Это один дрон. Второй дрон повредил грузовики, которые перевозили продукты в Украину. Есть раненый гражданин Турции, ему в больнице оказывается вся первоочередная помощь. Помощь оказывается всем пострадавшим