Кипер рассказал об очередной атаке рф на мирную Одесскую область: под прицелом таможня и пищевая логистика

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2 октября 2024, 11:34  •  7079 просмотра

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Ночью 2 октября рф атаковала дронами Измаильский район Одесской области. Поврежден таможенный пункт пропуска и грузовики с продовольствием.

Ночью 2 октября российская армия атаковала Одесскую область дронами. Целью была припортовая инфраструктура в Измаильском районе. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Это таможенный пункт пропуска, через который сотни тысяч людей проезжают. Повредили пункт пропуска на въезд. Это - умышленное нападение на гражданские посты, где находятся наши люди. Это один дрон. Второй дрон повредил грузовики, которые перевозили продукты в Украину. Есть раненый гражданин Турции, ему в больнице оказывается вся первоочередная помощь. Помощь оказывается всем пострадавшим

- рассказал он.

Пункт пропуска сейчас отремонтирован и запущен в работу, добавил Кипер.

Воздушная тревога ночью 2 октября в Одесской области длилась около четырех часов - с 1:25 до 5:39. В Воздушных силах сообщали, что в направлении региона движутся ударные БпЛА, они держали курс на юг Одесской области. В городе Измаил слышали взрывы.

Напомним

На днях Кипер имел встречу с сопредседателем международной рабочей группы по вопросам санкций против рф Майклом Макфолом. Кипер проинформировал Макфола о ситуации в регионе, в частности о российских обстрелах, работе портов, экономической и энергетической ситуации.

Поблагодарил за неоценимую помощь и поддержку, которую США оказывают Украине с первых дней войны. Подчеркнул необходимость дальнейшего предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты Одесской области

- рассказал Кипер.

В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец2 октября 2024, 06:32 • 13817 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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