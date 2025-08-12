Кінець епохи: провайдер у США припиняє доступ до інтернету через dial-up після 34 років

Після 34 років підключення американців до Інтернету через телефонні лінії, американська компанія AOL нещодавно оголосила про припинення роботи своєї послуги dial-up доступу до Інтернету 30 вересня 2025 року, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

Це оголошення знаменує кінець технології, яка служила основним шлюзом до Всесвітньої павутини для мільйонів користувачів протягом 1990-х та початку 2000-х років.

AOL підтвердила дату припинення роботи в довідковому повідомленні для клієнтів: "AOL регулярно оцінює свої продукти та послуги та вирішила припинити роботу dial-up Інтернету. Ця послуга більше не буде доступна в тарифних планах AOL".

Послугу dial-up доступу до Інтернету від AOL було запущено під назвою "America Online" у 1991 році, коли Інтернет складався переважно з текстового контенту, хоча його коріння походить від сервісу Quantum Link, запущеного в 1985 році для комп'ютерів Commodore. Протягом наступних кількох років, з появою Всесвітньої павутини, розмір веб-сайтів вимірювався в кілобайтах, зображення були маленькі та стислі, а відео було практично неможливим. Сервіс розвивався разом із самим Інтернетом, досягнувши піку в 20 мільйонів користувачів на початку 2000-х років, перш ніж поширення широкосмугового доступу прискорило його занепад.

Згідно з даними перепису населення США за 2022 рік, приблизно 175 000 американських домогосподарств досі підключаються до Інтернету через послуги комутованого інтернету (dial-up). Ці користувачі зазвичай живуть у сільській місцевості, де широкосмугова інфраструктура відсутня або її встановлення залишається надмірно дорогим.

Для цих користувачів альтернативи обмежені. Супутниковий інтернет зараз обслуговує близько 2-3 мільйонів абонентів у США, розподілених між різними сервісами, пропонуючи швидкість, що значно перевищує швидкість dial-up, але часто з обмеженнями даних та більшою затримкою. Традиційний широкосмуговий доступ через DSL, кабельне або оптоволоконне з'єднання обслуговує переважну більшість користувачів Інтернету в США, але вимагає інвестицій в інфраструктуру, які не завжди мають економічний сенс у малонаселених районах.

Збереження dial-up підкреслює постійний цифровий розрив у Сполучених Штатах. Хоча міські користувачі користуються гігабітним оптоволоконним з'єднанням, деякі сільські жителі все ще покладаються на ту саму технологію, яка забезпечувала роботу Інтернету в 1995 році. Навіть базові завдання, такі як завантаження сучасної веб-сторінки, розробленої з урахуванням швидкості широкосмугового зв'язку, можуть займати хвилини через dial-up з'єднання, а іноді він взагалі не працює, вказує видання.

