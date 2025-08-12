Кінець епохи: провайдер у США припиняє доступ до інтернету через dial-up після 34 років

$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3164 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13877 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16464 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22924 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17925 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14694 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12722 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14522 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19029 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82590 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 4506 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19140 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 18960 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 26665 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 16861 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 13885 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16473 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 22933 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17617 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27441 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19814 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25394 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182159 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125347 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241491 перегляди
Кінець епохи: провайдер у США припиняє доступ до інтернету через dial-up після 34 років

Київ • УНН

 • 270 перегляди

AOL оголосила про припинення послуги dial-up доступу до інтернету з 30 вересня 2025 року. Ця технологія була основним шлюзом до мережі для мільйонів користувачів у 1990-х та 2000-х роках.

Кінець епохи: провайдер у США припиняє доступ до інтернету через dial-up після 34 років

Після 34 років підключення американців до Інтернету через телефонні лінії, американська компанія AOL нещодавно оголосила про припинення роботи своєї послуги dial-up доступу до Інтернету 30 вересня 2025 року, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

Це оголошення знаменує кінець технології, яка служила основним шлюзом до Всесвітньої павутини для мільйонів користувачів протягом 1990-х та початку 2000-х років.

AOL підтвердила дату припинення роботи в довідковому повідомленні для клієнтів: "AOL регулярно оцінює свої продукти та послуги та вирішила припинити роботу dial-up Інтернету. Ця послуга більше не буде доступна в тарифних планах AOL".

Послугу dial-up доступу до Інтернету від AOL було запущено під назвою "America Online" у 1991 році, коли Інтернет складався переважно з текстового контенту, хоча його коріння походить від сервісу Quantum Link, запущеного в 1985 році для комп'ютерів Commodore. Протягом наступних кількох років, з появою Всесвітньої павутини, розмір веб-сайтів вимірювався в кілобайтах, зображення були маленькі та стислі, а відео було практично неможливим. Сервіс розвивався разом із самим Інтернетом, досягнувши піку в 20 мільйонів користувачів на початку 2000-х років, перш ніж поширення широкосмугового доступу прискорило його занепад.

Згідно з даними перепису населення США за 2022 рік, приблизно 175 000 американських домогосподарств досі підключаються до Інтернету через послуги комутованого інтернету (dial-up). Ці користувачі зазвичай живуть у сільській місцевості, де широкосмугова інфраструктура відсутня або її встановлення залишається надмірно дорогим.

Для цих користувачів альтернативи обмежені. Супутниковий інтернет зараз обслуговує близько 2-3 мільйонів абонентів у США, розподілених між різними сервісами, пропонуючи швидкість, що значно перевищує швидкість dial-up, але часто з обмеженнями даних та більшою затримкою. Традиційний широкосмуговий доступ через DSL, кабельне або оптоволоконне з'єднання обслуговує переважну більшість користувачів Інтернету в США, але вимагає інвестицій в інфраструктуру, які не завжди мають економічний сенс у малонаселених районах.

Збереження dial-up підкреслює постійний цифровий розрив у Сполучених Штатах. Хоча міські користувачі користуються гігабітним оптоволоконним з'єднанням, деякі сільські жителі все ще покладаються на ту саму технологію, яка забезпечувала роботу Інтернету в 1995 році. Навіть базові завдання, такі як завантаження сучасної веб-сторінки, розробленої з урахуванням швидкості широкосмугового зв'язку, можуть займати хвилини через dial-up з'єднання, а іноді він взагалі не працює, вказує видання.

Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink 10.07.25, 15:40 • 2866 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Сполучені Штати Америки