Конец эпохи: провайдер в США прекращает доступ в интернет через dial-up спустя 34 года

Эксклюзив
12:50 • 3124 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 13811 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 17897 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 14682 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 12716 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14519 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 19029 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82589 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 4508 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 19142 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 18960 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 26668 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 16864 просмотра
публикации
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 13811 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 17560 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 27387 просмотра
Конец эпохи: провайдер в США прекращает доступ в интернет через dial-up спустя 34 года

Киев • УНН

 • 260 просмотра

AOL объявила о прекращении услуги dial-up доступа в интернет с 30 сентября 2025 года. Эта технология была основным шлюзом в сеть для миллионов пользователей в 1990-х и 2000-х годах.

Конец эпохи: провайдер в США прекращает доступ в интернет через dial-up спустя 34 года

Спустя 34 года подключения американцев к Интернету через телефонные линии, американская компания AOL недавно объявила о прекращении работы своей услуги dial-up доступа к Интернету 30 сентября 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Это объявление знаменует конец технологии, которая служила основным шлюзом во Всемирную паутину для миллионов пользователей в течение 1990-х и начала 2000-х годов.

AOL подтвердила дату прекращения работы в справочном сообщении для клиентов: "AOL регулярно оценивает свои продукты и услуги и решила прекратить работу dial-up Интернета. Эта услуга больше не будет доступна в тарифных планах AOL".

Услуга dial-up доступа к Интернету от AOL была запущена под названием "America Online" в 1991 году, когда Интернет состоял преимущественно из текстового контента, хотя его корни происходят от сервиса Quantum Link, запущенного в 1985 году для компьютеров Commodore. В течение следующих нескольких лет, с появлением Всемирной паутины, размер веб-сайтов измерялся в килобайтах, изображения были маленькие и сжатые, а видео было практически невозможным. Сервис развивался вместе с самим Интернетом, достигнув пика в 20 миллионов пользователей в начале 2000-х годов, прежде чем распространение широкополосного доступа ускорило его упадок.

Согласно данным переписи населения США за 2022 год, примерно 175 000 американских домохозяйств до сих пор подключаются к Интернету через услуги коммутируемого интернета (dial-up). Эти пользователи обычно живут в сельской местности, где широкополосная инфраструктура отсутствует или ее установка остается чрезмерно дорогой.

Для этих пользователей альтернативы ограничены. Спутниковый интернет сейчас обслуживает около 2-3 миллионов абонентов в США, распределенных между различными сервисами, предлагая скорость, значительно превышающую скорость dial-up, но часто с ограничениями данных и большей задержкой. Традиционный широкополосный доступ через DSL, кабельное или оптоволоконное соединение обслуживает подавляющее большинство пользователей Интернета в США, но требует инвестиций в инфраструктуру, которые не всегда имеют экономический смысл в малонаселенных районах.

Сохранение dial-up подчеркивает постоянный цифровой разрыв в Соединенных Штатах. Хотя городские пользователи пользуются гигабитным оптоволоконным соединением, некоторые сельские жители все еще полагаются на ту же технологию, которая обеспечивала работу Интернета в 1995 году. Даже базовые задачи, такие как загрузка современной веб-страницы, разработанной с учетом скорости широкополосной связи, могут занимать минуты через dial-up соединение, а иногда он вообще не работает, указывает издание.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink10.07.25, 15:40 • 2866 просмотров

Юлия Шрамко

Соединённые Штаты