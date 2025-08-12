Конец эпохи: провайдер в США прекращает доступ в интернет через dial-up спустя 34 года

Спустя 34 года подключения американцев к Интернету через телефонные линии, американская компания AOL недавно объявила о прекращении работы своей услуги dial-up доступа к Интернету 30 сентября 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Это объявление знаменует конец технологии, которая служила основным шлюзом во Всемирную паутину для миллионов пользователей в течение 1990-х и начала 2000-х годов.

AOL подтвердила дату прекращения работы в справочном сообщении для клиентов: "AOL регулярно оценивает свои продукты и услуги и решила прекратить работу dial-up Интернета. Эта услуга больше не будет доступна в тарифных планах AOL".

Услуга dial-up доступа к Интернету от AOL была запущена под названием "America Online" в 1991 году, когда Интернет состоял преимущественно из текстового контента, хотя его корни происходят от сервиса Quantum Link, запущенного в 1985 году для компьютеров Commodore. В течение следующих нескольких лет, с появлением Всемирной паутины, размер веб-сайтов измерялся в килобайтах, изображения были маленькие и сжатые, а видео было практически невозможным. Сервис развивался вместе с самим Интернетом, достигнув пика в 20 миллионов пользователей в начале 2000-х годов, прежде чем распространение широкополосного доступа ускорило его упадок.

Согласно данным переписи населения США за 2022 год, примерно 175 000 американских домохозяйств до сих пор подключаются к Интернету через услуги коммутируемого интернета (dial-up). Эти пользователи обычно живут в сельской местности, где широкополосная инфраструктура отсутствует или ее установка остается чрезмерно дорогой.

Для этих пользователей альтернативы ограничены. Спутниковый интернет сейчас обслуживает около 2-3 миллионов абонентов в США, распределенных между различными сервисами, предлагая скорость, значительно превышающую скорость dial-up, но часто с ограничениями данных и большей задержкой. Традиционный широкополосный доступ через DSL, кабельное или оптоволоконное соединение обслуживает подавляющее большинство пользователей Интернета в США, но требует инвестиций в инфраструктуру, которые не всегда имеют экономический смысл в малонаселенных районах.

Сохранение dial-up подчеркивает постоянный цифровой разрыв в Соединенных Штатах. Хотя городские пользователи пользуются гигабитным оптоволоконным соединением, некоторые сельские жители все еще полагаются на ту же технологию, которая обеспечивала работу Интернета в 1995 году. Даже базовые задачи, такие как загрузка современной веб-страницы, разработанной с учетом скорости широкополосной связи, могут занимать минуты через dial-up соединение, а иногда он вообще не работает, указывает издание.

