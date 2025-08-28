$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 3892 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 30983 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 59744 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 60225 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 93133 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 68790 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 77095 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 197942 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90786 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55348 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Кількість загиблих внаслідок удару рф по столиці продовжує зростати: уже 17 жертв

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Київ 28 серпня кількість загиблих зросла до 17. Рятувальники продовжують розбір завалів у Дарницькому районі.

Кількість загиблих внаслідок удару рф по столиці продовжує зростати: уже 17 жертв

До 17 збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, і розбір завалів продовжується, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

17 загиблих. Рятувальники продовжують розбір завалів в Дарницькому районі

- написав Ткаченко.

З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.

За даними ДСНС, психологи надали допомогу 115 постраждалим.

Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео28.08.25, 13:52 • 2278 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Київ