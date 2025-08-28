Кількість загиблих внаслідок удару рф по столиці продовжує зростати: уже 17 жертв

До 17 збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, і розбір завалів продовжується, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

17 загиблих. Рятувальники продовжують розбір завалів в Дарницькому районі - написав Ткаченко.

З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.

За даними ДСНС, психологи надали допомогу 115 постраждалим.

