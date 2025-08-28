Кількість загиблих внаслідок удару рф по столиці продовжує зростати: уже 17 жертв
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київ 28 серпня кількість загиблих зросла до 17. Рятувальники продовжують розбір завалів у Дарницькому районі.
До 17 збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, і розбір завалів продовжується, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
17 загиблих. Рятувальники продовжують розбір завалів в Дарницькому районі
З його слів, у столиці "33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники". "Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - вказав Ткаченко.
За даними ДСНС, психологи надали допомогу 115 постраждалим.
Пожежні гвинтокрили залучили до ліквідації наслідків атаки рф у Києві: показали нові фото і відео28.08.25, 13:52 • 2278 переглядiв