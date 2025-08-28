Число погибших в результате удара рф по столице продолжает расти: уже 17 жертв

До 17 увеличилось число погибших в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, и разбор завалов продолжается, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

17 погибших. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе - написал Ткаченко.

По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.

По данным ГСЧС, психологи оказали помощь 115 пострадавшим.

