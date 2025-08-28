Число погибших в результате удара рф по столице продолжает расти: уже 17 жертв
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киев 28 августа число погибших возросло до 17. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе.
До 17 увеличилось число погибших в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, и разбор завалов продолжается, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
17 погибших. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе
По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.
По данным ГСЧС, психологи оказали помощь 115 пострадавшим.
