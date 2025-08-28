Число погибших в результате удара рф по столице продолжает расти: уже 17 жертв

$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 4672 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
07:27 • 32057 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 60947 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 61316 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 94092 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 69416 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 77460 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 199058 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90823 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55370 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102382 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Число погибших в результате удара рф по столице продолжает расти: уже 17 жертв

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киев 28 августа число погибших возросло до 17. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе.

Число погибших в результате удара рф по столице продолжает расти: уже 17 жертв

До 17 увеличилось число погибших в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, и разбор завалов продолжается, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

17 погибших. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе

- написал Ткаченко.

По его словам, в столице "33 локации с последствиями, на 18 задействованы спасатели". "Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города", - указал Ткаченко.

По данным ГСЧС, психологи оказали помощь 115 пострадавшим.

Пожарные вертолеты привлекли к ликвидации последствий атаки РФ в Киеве: показали новые фото и видео28.08.25, 13:52 • 2356 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Киев