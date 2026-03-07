$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
12:32 • 1352 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 8354 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 13483 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 34880 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 50411 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 57692 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43219 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 75439 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29695 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26991 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Кількість загиблих від удару рф по багатоповерхівці в Харкові зросла до 11

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Внаслідок влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі загинуло 11 людей, серед них двоє дітей. Рятувальна операція на місці удару триває.

Кількість загиблих від удару рф по багатоповерхівці в Харкові зросла до 11

Кількість жертв удару рф по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати - уже відомо про 11 загиблих, поінформували в Харківській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них — двоє дітей

- повідомили у прокуратурі.

Доповнення

За даними слідства, 7 березня близько 01:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Триває пошуково-рятувальна операція. 

За попередньою інформацією, війська рф вдарили по будинку ракетою "Изделие-30" (мовою оригіналу).

У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти07.03.26, 10:58 • 2086 переглядiв

Юлія Шрамко

