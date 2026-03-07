Кількість загиблих від удару рф по багатоповерхівці в Харкові зросла до 11

Кількість жертв удару рф по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати - уже відомо про 11 загиблих, поінформували в Харківській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них — двоє дітей - повідомили у прокуратурі.

Доповнення

За даними слідства, 7 березня близько 01:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Триває пошуково-рятувальна операція.

За попередньою інформацією, війська рф вдарили по будинку ракетою "Изделие-30" (мовою оригіналу).

У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти