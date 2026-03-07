Кількість загиблих від удару рф по багатоповерхівці в Харкові зросла до 11
Внаслідок влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі загинуло 11 людей, серед них двоє дітей. Рятувальна операція на місці удару триває.
Кількість жертв удару рф по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати - уже відомо про 11 загиблих, поінформували в Харківській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них — двоє дітей
За даними слідства, 7 березня близько 01:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.
Триває пошуково-рятувальна операція.
За попередньою інформацією, війська рф вдарили по будинку ракетою "Изделие-30" (мовою оригіналу).
