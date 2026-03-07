Число погибших от удара рф по многоэтажке в Харькове возросло до 11

Число жертв удара рф по многоэтажке в Харькове продолжает расти - уже известно об 11 погибших, проинформировали в Харьковской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

По состоянию на 14:10 известно об 11 погибших, среди них — двое детей - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

По данным следствия, 7 марта около 01:35 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Продолжается поисково-спасательная операция.

По предварительной информации, войска рф ударили по дому ракетой "Изделие-30" (на языке оригинала).

В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети