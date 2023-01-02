Кількість повітряних вторгнень Китаю до Тайваню в 2022 році подвоїлася
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2022 році кількість вторгнень китайських військових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню майже подвоїлася, при цьому збільшилася кількість вильотів винищувачів та бомбардувальників, передає УНН з посиланням на AFP.
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Самокерований Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення. Лідери Комуністичної партії заявляють, що острів є частиною території Китаю, і пообіцяли колись захопити його.
Але у 2022 році сталося глибше погіршення ситуації, коли військові Сі посилили вторгнення та розпочали найбільші за останні десятиліття військові навчання на знак протесту проти візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі у серпні.
Згідно з базою даних AFP, заснованої на щоденних оновленнях, публікованих міністерством оборони Тайбея, в 2022 Китай відправив 1727 літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню (ADIZ).
Це можна порівняти з приблизно 960 вторгненнями в 2021 році і 380 в 2020 році.
Кількість бойових вильотів винищувачів збільшилася більш ніж удвічі з 538 у 2021 році до 1241, а кількість вильотів бомбардувальників, у тому числі H6, здатних нести ядерну зброю, збільшилася з 60 до 101.
Минулого року також було зафіксовано перші вторгнення безпілотників, причому всі 71, про які повідомили тайванські військові, відбулися після візиту Пелосі.
Військові аналітики кажуть, що Китай використовує повітряне вторгнення, щоб перевірити обороноздатність Тайваню, виснажити його старіючі військово-повітряні сили та висловити невдоволення щодо підтримки Тайбею Заходом, особливо Сполученими Штатами.
Доповнення
Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що американські війська прийдуть на допомогу Тайваню у разі китайського вторгнення.
У серпні китайські військові літаки здійснили рекордні 440 бойових вильотів, того ж місяця Пелосі стала найвищим американським законодавцем, який відвідав Тайвань за 25 років.
Багато країн мають зони ідентифікації протиповітряної оборони, у тому числі США, Канада, Південна Корея, Японія та Китай, які не співпадають із повітряним простором країни.