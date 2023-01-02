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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Количество воздушных вторжений Китая в Тайвань в 2022 году удвоилось

Киев • УНН

 • 539427 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В 2022 году количество вторжений китайских военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня почти удвоилось, при этом увеличилось количество вылетов истребителей и бомбардировщиков, передает УНН со ссылкой на AFP.

Количество воздушных вторжений Китая в Тайвань в 2022 году удвоилось

Детали

Самоуправляемый Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения. Лидеры Коммунистической партии заявляют, что остров является частью территории Китая, и пообещали когда-нибудь захватить его.

Но в 2022 году произошло ухудшение ситуации, когда военные Си усилили вторжение и начали крупнейшие за последние десятилетия военные учения в знак протеста против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе.

Согласно базе данных AFP, основанной на ежедневных обновлениях, публикованных министерством обороны Тайбэя, в 2022 году Китай отправил 1727 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня (ADIZ).

Это сопоставимо с примерно 960 вторжениями в 2021 году и 380 в 2020 году.

Число боевых вылетов истребителей увеличилось более чем вдвое с 538 в 2021 году до 1241, а количество вылетов бомбардировщиков, в том числе H6, способных нести ядерное оружие, увеличилось с 60 до 101.

В прошлом году также были зафиксированы первые вторжения беспилотников, причем все 71, о которых сообщили тайваньские военные, состоялись после визита Пелоси.

Военные аналитики говорят, что Китай использует воздушное вторжение, чтобы проверить обороноспособность Тайваня, истощить его стареющие военно-воздушные силы и выразить недовольство поддержкой Тайбэя Западом, особенно Соединенными Штатами.

Дополнение

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские войска придут на помощь Тайваню в случае китайского вторжения.

В августе китайские военные самолеты совершили рекордные 440 боевых вылетов, в тот же месяц Пелоси стала самым высоким американским законодателем, посетившим Тайвань за 25 лет.

Многие страны имеют зоны идентификации противовоздушной обороны, включая США, Канаду, Южную Корею, Японию и Китай, которые не совпадают с воздушным пространством страны.

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