Количество воздушных вторжений Китая в Тайвань в 2022 году удвоилось
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 2022 году количество вторжений китайских военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня почти удвоилось, при этом увеличилось количество вылетов истребителей и бомбардировщиков, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Самоуправляемый Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения. Лидеры Коммунистической партии заявляют, что остров является частью территории Китая, и пообещали когда-нибудь захватить его.
Но в 2022 году произошло ухудшение ситуации, когда военные Си усилили вторжение и начали крупнейшие за последние десятилетия военные учения в знак протеста против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе.
Согласно базе данных AFP, основанной на ежедневных обновлениях, публикованных министерством обороны Тайбэя, в 2022 году Китай отправил 1727 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня (ADIZ).
Это сопоставимо с примерно 960 вторжениями в 2021 году и 380 в 2020 году.
Число боевых вылетов истребителей увеличилось более чем вдвое с 538 в 2021 году до 1241, а количество вылетов бомбардировщиков, в том числе H6, способных нести ядерное оружие, увеличилось с 60 до 101.
В прошлом году также были зафиксированы первые вторжения беспилотников, причем все 71, о которых сообщили тайваньские военные, состоялись после визита Пелоси.
Военные аналитики говорят, что Китай использует воздушное вторжение, чтобы проверить обороноспособность Тайваня, истощить его стареющие военно-воздушные силы и выразить недовольство поддержкой Тайбэя Западом, особенно Соединенными Штатами.
Дополнение
Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские войска придут на помощь Тайваню в случае китайского вторжения.
В августе китайские военные самолеты совершили рекордные 440 боевых вылетов, в тот же месяц Пелоси стала самым высоким американским законодателем, посетившим Тайвань за 25 лет.
Многие страны имеют зоны идентификации противовоздушной обороны, включая США, Канаду, Южную Корею, Японию и Китай, которые не совпадают с воздушным пространством страны.