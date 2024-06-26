Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Дергачах зросла до 10 осіб
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по житловому кварталу в Дергачах Харківської області було поранено 10 осіб, у тому числі 3 дітей. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Ворог завдав авіаудару по місту Дергачі Харківської області, внаслідок чого постраждало 10 людей, серед них троє діти. Відкрито досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За даними слідства, 26 червня близько 15:35 війська рф завдали удари з авіації по м. Дергачі по приватному житловому сектору.
Внаслідок чого зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення.
Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей, серед них троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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російські окупанти завдали удару КАБом по житловому сектору Дергачів Харківської області.