Враг нанес авиаудар по городу Дергачи Харьковской области, в результате чего пострадали 10 человек, среди них трое детей. Открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, 26 июня около 15:35 войска рф нанесли удары с авиации по г. Дергачи по частному жилому сектору.

В результате чего подверглись частичным разрушениям и повреждениям дома, хозяйственные помещения.

Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 10 человек, среди них трое несовершеннолетних - двое мальчиков 12 и 15 лет и 17-летняя девушка - пишет прокуратура.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

российские оккупанты нанесли удар КАБом по жилому сектору Дергачей Харьковской области.