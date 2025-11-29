Кількість постраждалих від атаки рф у Києві зросла до 29
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю кількість постраждалих зросла до 29. Двоє людей загинули, 19 постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів.
Кількість поранених внаслідок атаки у рф у Києві продовжує зростати - уже відомо про 29 постраждалих, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
До 29-ти зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули
Нагадаємо
Раніше було відомо про 27 постраждалих, 2 людей загинуло через атаку рф на Київ.