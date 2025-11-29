Кількість постраждалих від атаки рф у Києві зросла до 29

Кількість поранених внаслідок атаки у рф у Києві продовжує зростати - уже відомо про 29 постраждалих, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

До 29-ти зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули - написав Кличко.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 27 постраждалих, 2 людей загинуло через атаку рф на Київ.