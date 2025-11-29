$42.190.00
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
02:21 • 15167 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 26972 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 28857 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 33805 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 46364 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28783 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21897 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 44584 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41 • 23266 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
Кількість постраждалих від атаки рф у Києві зросла до 29

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога на столицю кількість постраждалих зросла до 29. Двоє людей загинули, 19 постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів.

Кількість постраждалих від атаки рф у Києві зросла до 29

Кількість поранених внаслідок атаки у рф у Києві продовжує зростати - уже відомо про 29 постраждалих, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

До 29-ти зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули

- написав Кличко.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 27 постраждалих, 2 людей загинуло через атаку рф на Київ.

Юлія Шрамко

Війна в Україні Київ
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ