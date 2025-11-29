Число пострадавших от атаки рф в Киеве возросло до 29

Число раненых в результате атаки рф в Киеве продолжает расти - уже известно о 29 пострадавших, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

До 29-ти возросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли - написал Кличко.

Напомним

Ранее было известно о 27 пострадавших, 2 человека погибли из-за атаки рф на Киев.