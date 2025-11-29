$42.190.00
07:54 • 980 просмотра
РФ атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
02:21 • 15100 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 26909 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 28805 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 33764 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 46312 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28771 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21893 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 44552 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23265 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
Число пострадавших от атаки рф в Киеве возросло до 29

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В результате ночной атаки врага на столицу число пострадавших возросло до 29. Два человека погибли, 19 пострадавших находятся в стационарах медучреждений.

Число раненых в результате атаки рф в Киеве продолжает расти - уже известно о 29 пострадавших, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

До 29-ти возросло количество пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. Два человека погибли

- написал Кличко.

Ранее было известно о 27 пострадавших, 2 человека погибли из-за атаки рф на Киев.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Виталий Кличко
Киев