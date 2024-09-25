Кількість поранених через атаку військ рф на Запоріжжя зросла до семи людей
Київ • УНН
російські війська завдали удару по Запоріжжю, ймовірно керованими авіабомбами. Семеро людей поранено, троє з них у лікарні, четверо відмовилися від госпіталізації.
Армія рф завдала удару, попередньо керованими авіабомбами, по Запоріжжю. Семеро людей поран. Про це повідомляє олова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Кількість постраждалих збільшилася до 7. Троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися,
Нагадаємо
Ввечері вівторка, 24 вересня, російська армія вдарила по Запоріжжю та влучила по приватному сектору.