Количество раненых из-за атаки войск рф на Запорожье возросло до семи человек

Армия рф нанесла удар, предварительно управляемыми авиабомбами, по Запорожью. Семь человек ранены. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 7. Трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались, - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером вторника, 24 сентября, российская армия ударила по Запорожью и попала по частному сектору.