Количество раненых из-за атаки войск рф на Запорожье возросло до семи человек
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по Запорожью, вероятно управляемыми авиабомбами. Семь человек ранены, трое из них в больнице, четверо отказались от госпитализации.
Армия рф нанесла удар, предварительно управляемыми авиабомбами, по Запорожью. Семь человек ранены. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Количество пострадавших увеличилось до 7. Трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались,
Напомним
Вечером вторника, 24 сентября, российская армия ударила по Запорожью и попала по частному сектору.