Кількість хворих на рак дітей за останні роки зросла на майже 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кількість хворих дітей зі злоякісними новоутвореннями за останні 5 років зросла на майже 14%. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Таким чином, кількість дітей віком від 0-17 років включно, які мають злоякісні новоутвореннями, з 2014 року зросла на 13,8%. За даними МОЗ, у 2014 році кількість хворих на рак дітей становила 5459 осіб, тоді, як у 2018 році вона вже становила 6226 осіб.
У минулому році показник захворюваності становив 81,8 на 100 тисяч дітей.
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Нагадаємо, в ООН повідомили, що більшість різновидів дитячого раку можна вилікувати.
Як повідомляв УНН, вчені виявили нову причину розвитку небезпечної форми раку.
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