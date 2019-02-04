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Вчені виявили нову причину розвитку небезпечної форми раку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчені Національного університету Сінгапуру з’ясували, що наночастинки, якими забруднені продукти харчування, харчові добавки, побутові речовини і ліки, можуть сприяти розвитку особливо небезпечної форми раку. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org, передає УНН.

Зокрема, дослідники виявили, що наночастинки, які розробляються як засіб боротьби з пухлинами, можуть, навпаки, прискорювати формування метастаз — вторинних пухлинних вогнищ, які практично не піддаються лікуванню.

В експериментах з використання культур пухлинних клітин молочної залози було показано, що частинки, зроблені з золота, діоксиду титану, срібла та діоксиду кремнію, сприяють більш легкому проникненню ракових клітин в кровоносні судини.

Цей феномен, названий NanoEL (англ. Nanomaterials induced endothelial leakiness) прискорює поширення пухлинних клітин в інші тканини і органи, які в іншому випадку могли бути недоступні для злоякісних новоутворень.

За словами дослідників, це властивість має враховуватися при розробці нових методів терапії раку на основі наночасток. Однак навіть при відсутності такого лікування пацієнти можуть зазнавати впливу наночастинок, що містяться в продуктах харчування, що ускладнює боротьбу з пухлинами.

У той же час, вважають вчені, NanoEL сприяє легшому поширенню ліків в уражені тканини. Наприклад, при фіброзі печінки спостерігається поява безлічі рубців, які зменшують кількість поживних речовин, що надходять через судини. В даний час фахівці працюють над відновленням кровотоку за допомогою наночастинок.

Як повідомляв УНН, вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир.

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