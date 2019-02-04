Вчені виявили нову причину розвитку небезпечної форми раку

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчені Національного університету Сінгапуру з’ясували, що наночастинки, якими забруднені продукти харчування, харчові добавки, побутові речовини і ліки, можуть сприяти розвитку особливо небезпечної форми раку. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org, передає УНН.