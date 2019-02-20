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Чіпси провокують ожиріння і рак – експерти

Чіпси провокують ожиріння і рак – експерти

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вживання чіпсів підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань. До такого висновку прийшли експерти Агентства з харчових стандартів (FSA) Великобританії, передає УНН з посиланням на express.co.uk

Справа в тому, що чіпси містять крохмаль. А при смаженні продуктів, які містять крохмаль, утворюється шкідлива речовина - акриламід. Досліди на тваринах показали, що акриламід пошкоджує ДНК і викликає ракові пухлини, говорять фахівці.

Більше того, акриламід здатний потрапляти через стінки шлунка в кров, а потім і в серці, викликаючи збої в його роботі.

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За даними британців, появу раку можуть спровокувати канцерогени, які також утворюються в процесі смаження картоплі.

"Ще одна причина, з якої слід утриматися від надмірного споживання чіпсів - зловживання ними веде до ожиріння", - відзначають фахівці.

Нагадаємо, як писав УНН, лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Зазначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована Снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. За обман покупців АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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