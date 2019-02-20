Чипсы провоцируют ожирение и рак – эксперты

Дело в том, что чипсы содержат крахмал. А при жарке содержащих крахмал продуктов образуется вредное вещество – акриламид. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, говорят специалисты.

Более того, акриламид способен попадать через стенки желудка в кровь, а затем и в сердце, вызывая сбои в его работе.

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По данным британцев, появление рака могут спровоцировать канцерогены, которые также образуются в процессе жарки картофеля.

"Еще одна причина, по которой следует воздержаться от чрезмерного потребления чипсов – злоупотребление ими ведет к ожирению", - отмечают специалисты.

Напомним, как писал УНН, врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. За обман покупателей АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.