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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55118 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125330 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126450 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123595 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117643 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141333 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Чипсы провоцируют ожирение и рак – эксперты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Употребление чипсов повышает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли эксперты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании, передает УНН со ссылкой на express.co.uk

Дело в том, что чипсы содержат крахмал. А при жарке содержащих крахмал продуктов образуется вредное вещество – акриламид. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, говорят специалисты.

Более того, акриламид способен попадать через стенки желудка в кровь, а затем и в сердце, вызывая сбои в его работе.

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По данным британцев, появление рака могут спровоцировать канцерогены, которые также образуются в процессе жарки картофеля.

"Еще одна причина, по которой следует воздержаться от чрезмерного потребления чипсов – злоупотребление ими ведет к ожирению", - отмечают специалисты.

Напомним, как писал УНН, врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. За обман покупателей АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

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