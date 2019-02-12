От употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Употребление снеков может спровоцировать потерю зрения и выпадение волос, в худшем случае - летальный исход. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента над мышами, проведенного учителем химии совместно с учениками днепропетровской школы № 25, передает УНН.
Для проведения эксперимента юные исследователи во главе с учителем отобрали 12 грызунов. Подопытных разделили на четыре группы: одних кормили чипсами, вторых — сухариками, третьим добавляли к еде усилитель вкуса - глутамат натрия (Е621), который производители добавляют в колбасы и в фастфуд, а четвертых кормили зернами, овощами и фруктами.
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В результате, грызуны, которых кормили сухариками, на двадцатый день стали умирать один за другим. Перед смертью они ослепли и облысели. Позже эксперимент показал — животные умерли от цирроза печени, серьезного нарушения пищеварения и заболеваний сетчатки глаза.
Напомним, как писал УНН, в снэковой продукции содержится вредный для организма человека акриламид. Врачи категорически не рекомендуют употреблять снэки и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.
С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Отметим, что согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.