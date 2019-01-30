Ученые назвали опасный "химикат", содержащийся в снэках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Употребление снэков увеличивает риск развития сердечных заболеваний, передает УНН со ссылкой на американский научный журнал "American Journal of Clinical Nutrition".
Сообщается, что многие печеные и жареные продукты, в частности - картофельные чипсы, содержат высокий уровень акриламида. Это химическое соединение, которое образуется естественным путем при термической обработке в процессе приготовления таких продуктов, как кофе, шоколад, миндаль, картофель фри, крекеры, чипсы, каши и хлеб, а также при варке некоторых фруктов и овощей, объясняют специалисты.
"Акриламид негативно отражается на сердечной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среднестатистический человек потребляет ежедневно от 20 до 30 микрограммов акриламида. Со снэками - в разы больше.
В связи с этим, специалисты рекомендовали тем, кто следит за своим здоровьем, сокращать потребление снэков, заменяя их фруктами, овощами, нежирным мясом, продуктами из молока и цельного зерна.
Как писал УНН в России решили ввести налог на снэки и газировку, а в Украине обсуждается запрет на продажу снэковой продукции детям, не достигших 16-летнего возраста.
При этом, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы планомерно увеличивают потребление снэков, что негативно сказывается на их здоровье.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.