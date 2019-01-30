Вчені назвали небезпечний "хімікат", що міститься у снеках

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Вживання снеків збільшує ризик розвитку серцевих захворювань, передає УНН з посиланням на американський науковий журнал "American Journal of Clinical Nutrition".

Повідомляється, що багато печених і смажених продуктів, зокрема - картопляні чіпси, містять високий рівень акриламіду. Це хімічна сполука, яка утворюється природним шляхом при термічній обробці в процесі приготування таких продуктів, як кава, шоколад, мигдаль, картопля фрі, крекери, чіпси, каші і хліб, а також при варінні деяких фруктів і овочів, пояснюють фахівці.

"Акріламід негативно позначається на серцевій діяльності", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що середньостатистична людина споживає щодня від 20 до 30 мікрограмів акриламіду. Зі снеками - в рази більше.

У зв'язку з цим, фахівці рекомендували тим, хто стежить за своїм здоров'ям, скорочувати споживання снеків, замінюючи їх фруктами, овочами, нежирним м'ясом, молочними продуктами з молока та цільного зерна.

Як писав УНН, у Росії вирішили ввести податок на снеки і газовану воду, а в Україні обговорюється заборона на продаж снекової продукції дітям, які не досягли 16-річного віку.

При цьому, згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці планомірно збільшують споживання снеків, що негативно позначається на їхньому здоров'ї.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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