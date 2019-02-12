Від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вживання снеків може спровокувати втрату зору і випадання волосся, у гіршому випадку - летальний результат. Про це свідчать результати експерименту над мишами, проведеного вчителем хімії разом з учнями дніпропетровської школи № 25, передає УНН.
Для проведення експерименту юні дослідники на чолі з учителем відібрали 12 гризунів. Піддослідних розділили на чотири групи: одних годували чіпсами, других - сухариками, третім додавали до їжі підсилювач смаку - глутамат натрію (Е621), який виробники додають в ковбаси і у фастфуд, а четвертих годували зернами, овочами і фруктами.
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У результаті, гризуни, яких годували сухариками, на двадцятий день стали вмирати один за одним. Перед смертю вони осліпли і облисіли. Пізніше експеримент показав - тварини померли від цирозу печінки, серйозного порушення травлення і захворювань сітківки ока.
Нагадаємо, як писав УНН, у снековій продукції міститься шкідливий для організму людини акриламід. Лікарі категорично не рекомендують вживати снеки і чіпси дітям, літнім людям, а також вагітним.
З метою обмежити вживання снеків населенням, у РФ вирішили ввести податок на такі продукти.
В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.
Відзначимо, що згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, попри всі застереження медиків.
Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована Снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф обсягом 68 тис. грн.