До раку може призвести куріння навіть однієї сигарети на день - онколог

"Куріння навіть однієї сигарети на день може призвести до виникнення онкологічних захворювань. На сьогодні доведено причинно-наслідковий зв’язок між курінням та раком легень, який, на жаль, лідирує серед наших чоловіків", - вказав він.

Зі слів онколога, безпечного рівня вживання тютюну немає, як і безпечних суперфільтрів.

"Використання фільтру дозволяє зменшити потрапляння у бронхи великих часток з тютюнового диму, але, щоб отримати таку ж кількість нікотину, курцеві необхідно затягуватись глибше, що збільшує рівень накопичення шкідливих часток у бронхіолах — які є основним місцем утворення раку легень. Тому завдання всіх онкологів заохочувати українців кидати палити, незалежно від віку та стану здоров'я. Адже ті, хто відмовилися від тютюну, збільшують свої шанси на 80-90% прожити довше, у порівнянні з тими, хто все ще продовжує курити", - зазначив Шкіряк.

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Фахівець із неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Наталія Король наголосила, що споживання тютюну та вплив тютюнового диму на некурців є одним з головних факторів ризику розвитку злоякісних новоутворень.

"Тютюновий дим містить щонайменше 250 небезпечних хімічних речовин, 50 з яких є канцерогенами. Подальше виконання Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну призведе до зменшення споживання тютюну, тобто є дієвим інструментом зниження захворюваності на рак", - розповіла вона.

Як зазначається, рак - друга з основних причин смертності у світі після серцево-судинних захворювань. В Україні від онкологічних захворювань щороку помирає близько 90 тисяч осіб.

За наведеними центром даними, 21% усіх смертей від раку в Україні спричинені курінням. Водночас найбільше потерпають чоловіки - серед них споживання тютюну викликає 36% смертей від раку. Це зумовлено тим, що рівень поширеності куріння серед чоловіків в Україні значно вищий, у порівнянні з жінками: 36% і 7% відповідно, вказали у центрі.

Нагадаємо, вчені виявили нову причину розвитку небезпечної форми раку.