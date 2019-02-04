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К раку может привести курение даже одной сигареты в день - онколог

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Курение даже одной сигареты в день может привести к раку. Об этом заявил нейрохирург-онколог Антон Шкиряк во время пресс-конференции по случаю Всемирного дня по борьбе против рака, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского Центра контроля над табаком.

"Курение даже одной сигареты в день может привести к возникновению онкологических заболеваний. В настоящее время доказана причинно-следственная связь между курением и раком легких, который, к сожалению, лидирует среди наших мужчин", - отметил он.

По словам онколога, безопасного уровня употребления табака нет, как и безопасных суперфильтров.

"Использование фильтра позволяет уменьшить попадание в бронхи крупных частиц из табачного дыма, но, чтобы получить такое же количество никотина, курильщику необходимо затягиваться глубже, что увеличивает уровень накопления вредных частиц в бронхиолах - которые являются основным местом образования рака легких. Поэтому задача всех онкологов поощрять украинцев бросать курить, независимо от возраста и состояния здоровья. Ведь те, кто отказались от табака, увеличивают свои шансы на 80-90% прожить дольше, по сравнению с теми, кто все еще продолжает курить", - отметил Шкиряк.

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Специалист по неинфекционных заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Наталья Король отметила, что потребление табака и воздействие табачного дыма на некурящих является одним из главных факторов риска развития злокачественных новообразований.

"Табачный дым содержит не менее 250 опасных химических веществ, 50 из которых являются канцерогенами. Дальнейшее выполнение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака приведет к уменьшению потребления табака, то есть является действенным инструментом снижения заболеваемости раком", - рассказала она.

Как отмечается, рак - вторая из основных причин смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. В Украине от онкологических заболеваний ежегодно умирает около 90 тысяч человек.

По приведенным центром данным, 21% всех смертей от рака в Украине вызваны курением. В то же время больше всего страдают мужчины - среди них потребление табака вызывает 36% смертей от рака. Это обусловлено тем, что уровень распространенности курения среди мужчин в Украине значительно выше, по сравнению с женщинами: 36% и 7% соответственно, указали в центре.

Напомним, ученые обнаружили новую причину развития опасной формы рака.

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