МОЗ: лише чверть молодих українців ніколи не курила

Зазначається також, що близько 54% з тих, хто нині не курить, хоч раз пробували тютюнову продукцію: звичайні сигарети, кальяни чи вейпи. Водночас частка молоді, що ніколи не курила, незначна — усього 24,3%.

“Попри заборону реклами тютюну, вона все ще діє, хоч і є прихованою. Результати опитування U-Report демонструють: 60,4% молоді бачили рекламу сигарет. Серед них більшість спостерігає її у кіосках — 56,8%, супермаркетах (біля каси) — 48,9% та в інтернеті — 25,5%. Вітрини з сигаретами оформлюють таким чином, щоби спонукати людей до вживання тютюнових виробів. Застосування підсвітки, спеціальної викладки пачок, розміщення сигарет на яскравому тлі поряд із солодощами та іграшками на рівні дитячих очей, використання збільшених пачок та великих цінників привертають увагу потенційних покупців. Спостерігаючи яскраву викладку сигарет у магазинах, діти більше схильні почати курити”, — йдеться у повідомленні.

За словами заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Владислава Збанацького, основна проблема полягає в тому, що всі точки продажу перетворилися на місця реклами тютюну.

“Якщо ми розглянемо цю проблему з точки зору захисту прав дітей — це пряме порушення права на здоров’я. Діти не можуть обирати, дивитися чи не дивитися на рекламу сигарет, оскільки вони проходять повз кіоски, купують різні продукти і наражаються таким чином на рекламу. З точки зору громадського здоров’я, потрібно заборонити видиме розміщення сигарет у місцях продажів, щоб попередити дитяче куріння”, — наголосив він.

Як писав УНН, у парламенті зареєстровано законопроект №9065, який передбачає стократне збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім та запровадження кримінальної відповідальності за втягнення малолітніх у п’янство.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю у торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних подвір’їв.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич та Денис Силантьєв.

Зауважимо, що народні депутати вже висловилися на підтримку так званого “молодіжного” законопроекту №9065 та пообіцяли підтримати його словами голосами.