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Минздрав: лишь четверть молодых украинцев никогда не курила

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Курение является одной из самых распространенных вредных привычек украинской молодежи. Согласно данным исследования U-Report при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), почти 21% опрошенных в возрасте от 14 до 34 лет отметили, что курят. Об этом говорится на сайте Минздрава Украины, передает УНН.

Отмечается также, что около 54% ​​из тех, кто сейчас не курит, хоть раз пробовали табачную продукцию: обычные сигареты, кальяны или вейпы. В то же время доля молодежи, никогда не курила, незначительная — всего 24,3%.

“Несмотря на запрет рекламы табака, она все еще действует, хотя и является скрытой. Результаты опроса U-Report демонстрируют: 60,4% молодежи видели рекламу сигарет. Среди них большинство наблюдает ее в киосках — 56,8%, супермаркетах (около кассы) — 48,9% и в интернете — 25,5%. Витрины с сигаретами оформляют таким образом, чтобы побудить людей к употреблению табачных изделий. Применение подсветки, специальной выкладки пачек, размещение сигарет на ярком фоне рядом со сладостями и игрушками на уровне детских глаз, использование увеличенных пачек и крупных ценников привлекают внимание потенциальных покупателей. Наблюдая яркую выкладку сигарет в магазинах, дети больше склонны начать курить”, — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислава Збанацкого, основная проблема заключается в том, что все точки продажи превратились в места рекламы табака.

“Если мы рассмотрим эту проблему с точки зрения защиты прав детей — это прямое нарушение права на здоровье. Дети не могут выбирать, смотреть или не смотреть на рекламу сигарет, поскольку они проходят мимо киоска, покупают различные продукты и попадают таким образом под влияние рекламы. С точки зрения общественного здоровья, нужно запретить видимое размещения сигарет в местах продаж, чтобы предупредить детское курение”, - подчеркнул он.

Как писал УНН, в парламенте зарегистрирован законопроект №9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 м. кв, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

Заметим, что народные депутаты уже высказались в поддержку так называемого “молодежного” законопроекта №9065 и пообещали поддержать его словам голосами.

Украинские Национальные Новости

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